Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der SSV Samswegen 1884 haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 6:3 (3:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Tristan Wolff das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Fabian Brussig den Ball ins Netz (12.).

Der SSV Samswegen 1884 war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Tobias Wagner versenkte den Ball in Minute 32. Eine ernsthafte Gefahr stellte das für die Magdeburger aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Theo Lange traf in der 41. Spielminute, gefolgt von Benny Pascal Blümel (49.). So einfach ließen sich die Börder nicht abhängen. Fabian Lehmann versenkte den Ball in Minute 58 per Strafstoß, gefolgt von David Herbst (82.). Eine echte Gefahr erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Mathias Rhode traf in Spielminute 90. In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:3 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Nur kurz darauf gelang es Rhode, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:3 zu erweitern (90.+4).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SSV Samswegen 1884

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Lange (87. Horstkötter), Rhode, Müller, Brussig, Blümel (60. Fritsch), Johne (46. L. Rebone), Wolff, Schuster, M. Rebone (76. Boeke), Köhler

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Herbst, Bartsch, Resch, Jahns (60. Nagel), Ermisch, Lehmann, Wagner, Gamroth, Engler (86. Feyer), Kober

Tore: 1:0 Tristan Wolff (6.), 2:0 Fabian Brussig (12.), 2:1 Tobias Wagner (32.), 3:1 Theo Lange (41.), 4:1 Benny Pascal Blümel (49.), 4:2 Fabian Lehmann (58.), 4:3 David Herbst (82.), 5:3 Mathias Rhode (90.), 6:3 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Felix Rausch, Lennox Pawlik; Zuschauer: 29