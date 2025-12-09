Der Magdeburger SV Börde erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 60 Fußballfans einen klaren 4:2 (1:1)-Sieg gegen den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Magdeburger SV Börde und der SV 1889 Altenweddingen ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (1:1).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Benny Pascal Blümel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tom Harnau den Ball ins Netz (8.).

Magdeburger SV Börde und SV 1889 Altenweddingen – 1:1 in Minute 8

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Fabian Brussig/Magdeburg (68.), gefolgt von David Berlin (Magdeburger SV Börde) in Minute 71 und Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 75. Spielstand 3:2 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Berlin, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 zu erweitern (83.). Die Magdeburger sind dennoch auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV 1889 Altenweddingen

Magdeburger SV Börde: König – Berlin, Blümel (79. Beyer), M. Leonhardt, Wesemeier, Lange, Gallert (62. Köhler), Fritsch (60. Kreutzer), Brussig, Rebone (80. Naumann), Müller

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Wendland, Schwarz, Deike, Harnau, Winkelmann, Richter (73. Mootz), Dethlefsen, Rein (69. Krüger), Zywotek, Selent

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (6.), 1:1 Tom Harnau (8.), 2:1 Fabian Brussig (68.), 3:1 David Berlin (71.), 3:2 Florian Dethlefsen (75.), 4:2 David Berlin (83.); Zuschauer: 60