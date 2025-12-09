Der Magdeburger SV Börde errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 60 Zuschauern einen klaren 4:2 (1:1)-Sieg gegen den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der Magdeburger SV Börde und der SV 1889 Altenweddingen am Samstag 4:2 (1:1) getrennt.

Schon kurz nach Spielstart schoss Benny Pascal Blümel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Die Magdeburger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Tom Harnau der Torschütze (8.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Fabian Brussig/Magdeburg (68.), gefolgt von David Berlin (Magdeburger SV Börde) in Minute 71 und Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 75. Spielstand 3:2 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Berlin (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 4:2 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV 1889 Altenweddingen

Magdeburger SV Börde: König – Blümel (79. Beyer), Berlin, Wesemeier, Lange, Rebone (80. Naumann), M. Leonhardt, Müller, Brussig, Fritsch (60. Kreutzer), Gallert (62. Köhler)

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Dethlefsen, Schwarz, Wendland, Rein (69. Krüger), Winkelmann, Deike, Richter (73. Mootz), Selent, Harnau, Zywotek

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (6.), 1:1 Tom Harnau (8.), 2:1 Fabian Brussig (68.), 3:1 David Berlin (71.), 3:2 Florian Dethlefsen (75.), 4:2 David Berlin (83.); Zuschauer: 60