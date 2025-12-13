Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den MSC Preussen fuhr der Magdeburger SV Börde am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der Magdeburger SV Börde und der MSC Preussen am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss David Berlin das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Magdeburger revanchieren: In Minute 74 wurde das Gegentor durch Hossein Rezai erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Minute 74 Magdeburger SV Börde gleichauf mit MSC Preussen – 1:1

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Berlin, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit dem Magdeburger Team den Sieg zu verschaffen (88.). In Spielminute 93 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der Magdeburger SV Börde hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MSC Preussen

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Wesemeier, Blümel (77. Witt), Berlin, Jakuszeit (65. Schuster), Schüßler, Boeke, Beyer, Fritsch (87. Rhode), Gallert, Köhler (90. Markowski)

MSC Preussen: Thiem – Dervishaj, Preuss, Farho, Tischer (46. Kulinich), Hussen Gahdo (66. Norenko), Jahjah, Kompaniiets (85. Kidw), Jibril, Rezai (85. Volkmer), El Zayat (72. Al Mori)

Tore: 1:0 David Berlin (26.), 1:1 Hossein Rezai (74.), 2:1 David Berlin (88.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Torsten Meiners; Zuschauer: 15