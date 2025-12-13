Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den MSC Preussen heimste der Magdeburger SV Börde am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Es waren schon 26 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als David Berlin für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Hossein Rezai den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Berlin den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Magdeburg sicherte (88.). In Spielminute 93 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Magdeburger haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MSC Preussen

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Wesemeier, Blümel (77. Witt), Schüßler, Fritsch (87. Rhode), Beyer, Köhler (90. Markowski), Jakuszeit (65. Schuster), Boeke, Gallert, Berlin

MSC Preussen: Thiem – Tischer (46. Kulinich), El Zayat (72. Al Mori), Jahjah, Farho, Rezai (85. Volkmer), Jibril, Kompaniiets (85. Kidw), Preuss, Hussen Gahdo (66. Norenko), Dervishaj

Tore: 1:0 David Berlin (26.), 1:1 Hossein Rezai (74.), 2:1 David Berlin (88.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Torsten Meiners; Zuschauer: 15