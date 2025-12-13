Der Magdeburger SV Börde sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den MSC Preussen.

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Es waren schon 26 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als David Berlin für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Hossein Rezai den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

1:1 im Duell zwischen Magdeburger SV Börde und MSC Preussen – 74. Minute

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Berlin, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Magdeburger zu entscheiden (88.). In Spielminute 93 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MSC Preussen

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Gallert, Beyer, Köhler (90. Markowski), Fritsch (87. Rhode), Schüßler, Berlin, Jakuszeit (65. Schuster), Boeke, Wesemeier, Blümel (77. Witt)

MSC Preussen: Thiem – Jibril, Preuss, Jahjah, Tischer (46. Kulinich), Hussen Gahdo (66. Norenko), El Zayat (72. Al Mori), Rezai (85. Volkmer), Farho, Dervishaj, Kompaniiets (85. Kidw)

Tore: 1:0 David Berlin (26.), 1:1 Hossein Rezai (74.), 2:1 David Berlin (88.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Torsten Meiners; Zuschauer: 15