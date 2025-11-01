Der Magdeburger SV Börde erzielte am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 29 Zuschauern einen klaren 6:3 (3:1)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884.

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der SSV Samswegen 1884 haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 6:3 (3:1).

Schon kurz nach Spielstart schoss Tristan Wolff das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Fabian Brussig den Ball ins Netz (12.).

Magdeburger SV Börde mit 2:0 vorne – 12. Minute

Der SSV Samswegen 1884 war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Tobias Wagner traf in Spielminute 32. Brenzlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:1. Theo Lange versenkte den Ball in der 41. Spielminute, gefolgt von Benny Pascal Blümel (49.). Die Börder nahmen aber nochmal Anlauf. Fabian Lehmann versenkte den Ball in der 58. Minute per Strafstoß, gefolgt von David Herbst (82.). Eine echte Gefahr erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Mathias Rhode traf in Spielminute 90. In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:3 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Bereits vier Spielminuten später konnte Rhode (Magdeburg) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+4). Mit 6:3 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SSV Samswegen 1884

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Köhler, M. Rebone (76. Boeke), Rhode, Wolff, Lange (87. Horstkötter), Brussig, Blümel (60. Fritsch), Schuster, Johne (46. L. Rebone), Müller

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Jahns (60. Nagel), Herbst, Lehmann, Kober, Ermisch, Resch, Bartsch, Gamroth, Wagner, Engler (86. Feyer)

Tore: 1:0 Tristan Wolff (6.), 2:0 Fabian Brussig (12.), 2:1 Tobias Wagner (32.), 3:1 Theo Lange (41.), 4:1 Benny Pascal Blümel (49.), 4:2 Fabian Lehmann (58.), 4:3 David Herbst (82.), 5:3 Mathias Rhode (90.), 6:3 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Felix Rausch, Lennox Pawlik; Zuschauer: 29