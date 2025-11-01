Dem Magdeburger SV Börde glückte es am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SSV Samswegen 1884 mit 6:3 (3:1) zu besiegen. 29 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der SSV Samswegen 1884 haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 6:3 (3:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Tristan Wolff das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Die Magdeburger legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Fabian Brussig der Torschütze (12.).

Minute 12: Magdeburger SV Börde baut Führung auf 2:0 aus

Dann kamen die abgeschlagenen Börder zum Zug: Tobias Wagner versenkte den Ball in Minute 32. Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Magdeburger aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Theo Lange versenkte den Ball in der 41. Spielminute, gefolgt von Benny Pascal Blümel (49.). Die Börder blieben ihnen auf den Fersen. Fabian Lehmann schoss und traf in Spielminute 58 per Strafstoß, gefolgt von David Herbst (82.). Eine echte Gefahr stellte das für die Magdeburger aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Mathias Rhode schoss und traf in Minute 90. In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde steckte einmal Gelb ein. Spielstand 5:3 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Rhode den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:3 festigte (90.+4). Damit war der Erfolg der Magdeburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SSV Samswegen 1884

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – M. Rebone (76. Boeke), Brussig, Schuster, Wolff, Köhler, Lange (87. Horstkötter), Müller, Johne (46. L. Rebone), Blümel (60. Fritsch), Rhode

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Herbst, Ermisch, Gamroth, Jahns (60. Nagel), Engler (86. Feyer), Resch, Bartsch, Kober, Wagner, Lehmann

Tore: 1:0 Tristan Wolff (6.), 2:0 Fabian Brussig (12.), 2:1 Tobias Wagner (32.), 3:1 Theo Lange (41.), 4:1 Benny Pascal Blümel (49.), 4:2 Fabian Lehmann (58.), 4:3 David Herbst (82.), 5:3 Mathias Rhode (90.), 6:3 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Felix Rausch, Lennox Pawlik; Zuschauer: 29