Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der Magdeburger SV Börde vor 29 Zuschauern über einen soliden 6:3 (3:1)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884 freuen.

Gleich nach Anpfiff schoss Tristan Wolff das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Die Magdeburger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Fabian Brussig der Torschütze (12.).

Minute 12: Magdeburger SV Börde baut Führung auf 2:0 aus

Dann waren die zurückliegenden Börder dran: Tobias Wagner schoss und traf in Minute 32. Brenzlich wurde es für die Magdeburger nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 3:1 aus. Theo Lange schoss und traf in der 41. Minute, gefolgt von Benny Pascal Blümel (49.). Die Börder nahmen aber nochmal Anlauf. Fabian Lehmann versenkte den Ball in Spielminute 58 per Strafstoß, gefolgt von David Herbst (82.). Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Mathias Rhode schoss und traf in der 90. Minute. In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:3 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Rhode den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:3 ausbaute (90.+4). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SSV Samswegen 1884

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Rhode, Brussig, Johne (46. L. Rebone), Schuster, Wolff, Blümel (60. Fritsch), Lange (87. Horstkötter), Köhler, Müller, M. Rebone (76. Boeke)

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Lehmann, Resch, Kober, Herbst, Ermisch, Jahns (60. Nagel), Gamroth, Wagner, Bartsch, Engler (86. Feyer)

Tore: 1:0 Tristan Wolff (6.), 2:0 Fabian Brussig (12.), 2:1 Tobias Wagner (32.), 3:1 Theo Lange (41.), 4:1 Benny Pascal Blümel (49.), 4:2 Fabian Lehmann (58.), 4:3 David Herbst (82.), 5:3 Mathias Rhode (90.), 6:3 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Felix Rausch, Lennox Pawlik; Zuschauer: 29