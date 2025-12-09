Dem Magdeburger SV Börde glückte es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV 1889 Altenweddingen mit 4:2 (1:1) zu besiegen. 60 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der Magdeburger SV Börde und der SV 1889 Altenweddingen am Samstag 4:2 (1:1) getrennt.

Gleich nach Anpfiff schoss Benny Pascal Blümel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tom Harnau (8.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen Magdeburger SV Börde und SV 1889 Altenweddingen – 8. Minute

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Fabian Brussig/Magdeburg (68.), gefolgt von David Berlin (Magdeburger SV Börde) in Minute 71 und Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 75. Spielstand 3:2 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Berlin den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:2 verfestigte (83.). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV 1889 Altenweddingen

Magdeburger SV Börde: König – Wesemeier, Berlin, Blümel (79. Beyer), M. Leonhardt, Müller, Brussig, Fritsch (60. Kreutzer), Lange, Rebone (80. Naumann), Gallert (62. Köhler)

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Zywotek, Rein (69. Krüger), Richter (73. Mootz), Harnau, Winkelmann, Selent, Schwarz, Deike, Dethlefsen, Wendland

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (6.), 1:1 Tom Harnau (8.), 2:1 Fabian Brussig (68.), 3:1 David Berlin (71.), 3:2 Florian Dethlefsen (75.), 4:2 David Berlin (83.); Zuschauer: 60