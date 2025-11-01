Der Magdeburger SV Börde errang am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 29 Zuschauern einen klaren 6:3 (3:1)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Tristan Wolff für Magdeburg traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Fabian Brussig den Ball ins Netz (12.).

12. Minute: Magdeburger SV Börde baut Führung auf 2:0 aus

Dann waren die abgeschlagenen Börder dran: Tobias Wagner schoss und traf in Spielminute 32. Eine echte Gefahr erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Theo Lange versenkte den Ball in der 41. Minute, gefolgt von Benny Pascal Blümel (49.). So einfach ließen sich die Börder nicht abhängen. Fabian Lehmann traf in Spielminute 58 per Strafstoß, gefolgt von David Herbst (82.). Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Magdeburger aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Mathias Rhode schoss und traf in der 90. Spielminute. In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:3 für den Magdeburger SV Börde.

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Nur vier Spielminuten darauf konnte Rhode (Magdeburg) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+4). Mit 6:3 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SSV Samswegen 1884

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Wolff, Johne (46. L. Rebone), Schuster, Blümel (60. Fritsch), Rhode, Brussig, Müller, Lange (87. Horstkötter), Köhler, M. Rebone (76. Boeke)

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Gamroth, Engler (86. Feyer), Jahns (60. Nagel), Ermisch, Kober, Resch, Bartsch, Herbst, Lehmann, Wagner

Tore: 1:0 Tristan Wolff (6.), 2:0 Fabian Brussig (12.), 2:1 Tobias Wagner (32.), 3:1 Theo Lange (41.), 4:1 Benny Pascal Blümel (49.), 4:2 Fabian Lehmann (58.), 4:3 David Herbst (82.), 5:3 Mathias Rhode (90.), 6:3 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Felix Rausch, Lennox Pawlik; Zuschauer: 29