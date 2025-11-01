Dem Magdeburger SV Börde gelang es am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SSV Samswegen 1884 mit 6:3 (3:1) zu besiegen. 29 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der Magdeburger SV Börde und der SSV Samswegen 1884 am Samstag 6:3 (3:1) getrennt.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Tristan Wolff das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Fabian Brussig den Ball ins Netz (12.).

12. Minute: Magdeburger SV Börde mit 2:0 Vorsprung

Im Anschluss waren die abgeschlagenen Börder dran: Tobias Wagner schoss und traf in Minute 32. Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Theo Lange traf in Minute 41, gefolgt von Benny Pascal Blümel (49.). Die Börder blieben ihnen auf den Fersen. Fabian Lehmann schoss und traf in der 58. Minute per Strafstoß, gefolgt von David Herbst (82.). Der Magdeburger SV Börde ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Mathias Rhode schoss und traf in Minute 90. In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde steckte einmal Gelb ein. Spielstand 5:3 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Rhode den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:3 verfestigte (90.+4). Damit war der Erfolg der Magdeburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SSV Samswegen 1884

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Schuster, Wolff, Lange (87. Horstkötter), Rhode, Müller, M. Rebone (76. Boeke), Köhler, Brussig, Blümel (60. Fritsch), Johne (46. L. Rebone)

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Wagner, Ermisch, Resch, Bartsch, Jahns (60. Nagel), Herbst, Gamroth, Engler (86. Feyer), Kober, Lehmann

Tore: 1:0 Tristan Wolff (6.), 2:0 Fabian Brussig (12.), 2:1 Tobias Wagner (32.), 3:1 Theo Lange (41.), 4:1 Benny Pascal Blümel (49.), 4:2 Fabian Lehmann (58.), 4:3 David Herbst (82.), 5:3 Mathias Rhode (90.), 6:3 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Felix Rausch, Lennox Pawlik; Zuschauer: 29