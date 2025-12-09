Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der Magdeburger SV Börde vor 60 Zuschauern über einen soliden 4:2 (1:1)-Sieg gegen den SV 1889 Altenweddingen freuen.

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der SV 1889 Altenweddingen haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 4:2 (1:1).

Benny Pascal Blümel (Magdeburger SV Börde) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tom Harnau den Ball ins Netz (8.).

Minute 8 Magdeburger SV Börde gleichauf mit SV 1889 Altenweddingen – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Fabian Brussig/Magdeburg (68.), gefolgt von David Berlin (Magdeburger SV Börde) in Minute 71 und Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 75. Spielstand 3:2 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Berlin den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 festigte (83.). Damit war der Sieg der Magdeburger gesichert. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV 1889 Altenweddingen

Magdeburger SV Börde: König – Gallert (62. Köhler), Müller, Berlin, Fritsch (60. Kreutzer), Blümel (79. Beyer), Lange, Brussig, M. Leonhardt, Wesemeier, Rebone (80. Naumann)

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Zywotek, Dethlefsen, Winkelmann, Schwarz, Rein (69. Krüger), Wendland, Richter (73. Mootz), Selent, Deike, Harnau

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (6.), 1:1 Tom Harnau (8.), 2:1 Fabian Brussig (68.), 3:1 David Berlin (71.), 3:2 Florian Dethlefsen (75.), 4:2 David Berlin (83.); Zuschauer: 60