Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der Magdeburger SV Börde vor 29 Fußballfans über einen soliden 6:3 (3:1)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884 freuen.

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der Magdeburger SV Börde und der SSV Samswegen 1884 am Samstag 6:3 (3:1) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Tristan Wolff für Magdeburg traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Fabian Brussig den Ball ins Netz (12.).

Minute 12: Magdeburger SV Börde mit 2:0 Vorsprung

Dann waren die zurückliegenden Börder dran: Tobias Wagner versenkte den Ball in der 32. Spielminute. Eine echte Bedrohung erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Theo Lange versenkte den Ball in Minute 41, gefolgt von Benny Pascal Blümel (49.). Die Börder nahmen aber nochmal Anlauf. Fabian Lehmann schoss und traf in Spielminute 58 per Strafstoß, gefolgt von David Herbst (82.). Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Mathias Rhode schoss und traf in der 90. Minute. In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:3 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Bereits vier Spielminuten später konnte Rhode (Magdeburg) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+4). Mit 6:3 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SSV Samswegen 1884

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Lange (87. Horstkötter), M. Rebone (76. Boeke), Müller, Blümel (60. Fritsch), Johne (46. L. Rebone), Brussig, Rhode, Wolff, Köhler, Schuster

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Wagner, Kober, Herbst, Gamroth, Resch, Ermisch, Jahns (60. Nagel), Lehmann, Engler (86. Feyer), Bartsch

Tore: 1:0 Tristan Wolff (6.), 2:0 Fabian Brussig (12.), 2:1 Tobias Wagner (32.), 3:1 Theo Lange (41.), 4:1 Benny Pascal Blümel (49.), 4:2 Fabian Lehmann (58.), 4:3 David Herbst (82.), 5:3 Mathias Rhode (90.), 6:3 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Felix Rausch, Lennox Pawlik; Zuschauer: 29