Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gegen die SV Union Heyrothsberge ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge mit einem torlosen 0:0 (0:0). 47 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge im Gleichstand – 0:0

Die Magdeburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Union Heyrothsberge

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Niemann, Oeding, Kutz, Reuper (73. Schulz), Rohde, Simon, Alali Alhamad (89. Wald), Hildebrandt, Fischer, Iyamu

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Taube, Raue, Vogel (61. Marth), Schäfer, Peukert, Kloska, Wöhler, Fritz, Schulze, Schlüter

; Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 47