Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Seilerwiesen Magdeburg und SV Eintracht Gommern am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Seilerwiesen Magdeburg und SV Eintracht Gommern ist auf Augenhöhe geendet.

Alexander Schellbach (SV Eintracht Gommern) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

SV Seilerwiesen Magdeburg und SV Eintracht Gommern – 1:1 in Minute 58

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Eintracht Gommern musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Seilerwiesen Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian-Gabriel Gropius.

13 Minuten nach der Pause konnte Mark Schröder (Magdeburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erlangen (58.).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SV Eintracht Gommern

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Meyer (75. Lausch), Rathsack, Skorsetz, Seegers (82. Voigtländer), Gropius, Schröder, Tamaan (78. Lüder), Zoll, Stridde, Kühn

SV Eintracht Gommern: Bellach – Hübener (78. Bea), Hoppe, Thiem, Rose, Thauß (83. Von Saleski), Werban, Napiontek, Randel (41. Knobloch), Schmidt, Schellbach

Tore: 0:1 Alexander Schellbach (19.), 1:1 Mark Schröder (58.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Thomas Lehmann; Zuschauer: 15