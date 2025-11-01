Ein 1:1 (0:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Seilerwiesen Magdeburg und SV Eintracht Gommern am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Kräftemessen zwischen SV Seilerwiesen Magdeburg und SV Eintracht Gommern endet mit Remis 1:1

Magdeburg/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Seilerwiesen Magdeburg und der SV Eintracht Gommern am Samstag auseinander gegangen. 15 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion Seilerwiesen.

Nach 19 Minuten schoss Alexander Schellbach das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

1:1 für SV Seilerwiesen Magdeburg und SV Eintracht Gommern – 58. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Eintracht Gommern kassierte einmal Gelb. Der SV Seilerwiesen Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian-Gabriel Gropius.

13 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Mark Schröder (Magdeburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erreichen (58.).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SV Eintracht Gommern

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Schröder, Rathsack, Tamaan (78. Lüder), Skorsetz, Seegers (82. Voigtländer), Gropius, Stridde, Zoll, Kühn, Meyer (75. Lausch)

SV Eintracht Gommern: Bellach – Schellbach, Thiem, Hübener (78. Bea), Schmidt, Napiontek, Hoppe, Thauß (83. Von Saleski), Randel (41. Knobloch), Werban, Rose

Tore: 0:1 Alexander Schellbach (19.), 1:1 Mark Schröder (58.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Thomas Lehmann; Zuschauer: 15