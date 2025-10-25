Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber SV Eintracht Gommern gegen den SV Groß Santersleben I ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Kräftemessen zwischen SV Eintracht Gommern und SV Groß Santersleben I endet mit Remis 0:0

Gommern/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Eintracht Gommern und SV Groß Santersleben I. 5 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sportforum.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – SV Groß Santersleben I

SV Eintracht Gommern: Bellach – Napiontek, Schmidt, Sindermann, Thiem, Schellbach, Hübener, Hoppe, C. Werban, Von Saleski (77. V. Werban), Tuente

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Adjioski, (82. Al Houri), Hahn (60. Eftindjioski), Kitanoski, Fateh (46. Pina Fernandes), Ilijoski, Otto, Qorbani (72. Delleh), Tafere (87. Habibi), Lange

; Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Andreas Härtel, Jasper Beeke Hahn; Zuschauer: 5