Für den Gastgeber SV 1889 Altenweddingen endete das Spiel gegen den SV Eintracht Gommern am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Kräftemessen zwischen SV 1889 Altenweddingen und SV Eintracht Gommern endet mit Remis 0:0

Sülzetal/MTU. Im Klemens-Fendler-Sportforumrum haben 81 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV 1889 Altenweddingen und dem SV Eintracht Gommern verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiedsrichter Lars Gareis (Unseburg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Die Sülzetaler sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Eintracht Gommern

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Mootz, Schwarz, Gumtz (82. L. Thielecke), Rein (75. T. R. Thielecke), Selent, Krüger, Harnau, Winkelmann, Wendland (46. Sedlak), Deike

SV Eintracht Gommern: Bellach – Hübener, Schmidt, Rose, Thiem, Knobloch (69. Hoppe), Napiontek, Tuente (82. Von Saleski), Schellbach (90. Randel), Sindermann, Schulz

; Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nikodem Karsznia, Axel Koch; Zuschauer: 81