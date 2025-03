Am 18. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Heimverein SSV Samswegen gegen den SV 1889 Altenweddingen ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Samswegen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SSV Samswegen und SV 1889 Altenweddingen ist auf Augenhöhe geendet. Schiedsrichter Christian Braun (Stendal) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zehn Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Es waren schon 24 Minuten des Spiels vergangen, als Jason Rein für Altenweddingen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 18

SSV Samswegen Kopf an Kopf mit SV 1889 Altenweddingen – 1:1 in Minute 90+5

Am Ende der Partie sollte es dem SSV Samswegen doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Pascal Ronge den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Börder Team errang (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich der SSV Samswegen noch eine Rote Karte ein. Der SSV Samswegen sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen – SV 1889 Altenweddingen

SSV Samswegen: Lindemann – Ronge, Wagner (81. Lemke), Gamroth, Rohde, Resch (46. Brandt), Denecke, Schudrowicz, Lehmann, Ismail, Ermisch

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Harnau (90. Nord), Junge (67. Thielecke), Sedlak (67. Krüger), Schwarz, Krause (62. Zywotek), Schlieter, Deike, Rein (46. Mootz), Selent, Richter

Tore: 0:1 Jason Rein (24.), 1:1 Pascal Ronge (90.+5); Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Bernd Manecke, Mathis Bannier; Zuschauer: 92