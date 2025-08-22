Für den Gastgeber Roter Stern Sudenburg endete das Spiel gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 2:2 (1:0)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Am Freitag haben sich der Roter Stern Sudenburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens eine spannende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Es waren bereits 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als David Abraham für Stern traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor konnten die Berliner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jan Lüthgarth den Ball ins Netz.

Minute 64: Roter Stern Sudenburg baut Führung auf 2:0 aus

Kleinmühlingen/Zens lag 2:0 zurück. In Minute 73 jedoch wendete sich das Blatt: Maurice Ninschkewitz startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Ruben Schäfer den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Bördeländer Team erzielte (82.). Die Berliner sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Roter Stern Sudenburg: Barth – Böttcher, Gläser (86. Zen Al Abeden), Telge (62. Pfitzner), Riedel, Graupner (46. Janik), Spilgies (62. Lüthgarth), Felgenhauer, Unger, Hennings, Abraham (70. Freise)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Zöbisch (46. Ninschkewitz), Boese, Ostwald, Meinecke, Jakobs (46. Schäfer), Stüber, Braunert, Hertel, Richter

Tore: 1:0 David Abraham (29.), 2:0 Jan Lüthgarth (64.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (73.), 2:2 Ruben Schäfer (82.); Zuschauer: 170