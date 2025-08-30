Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber Osterweddinger SV gegen die TSG Grün-Weiß Möser I ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Sülzetal/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Osterweddinger SV und TSG Grün-Weiß Möser I ist auf Augenhöhe geendet.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Tim Thiele für Möser traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Minute 21 Osterweddinger SV gleichauf mit TSG Grün-Weiß Möser I – 1:1

Noch im ersten Drittel der Partie konnte Oskar Yannik Schulze (Osterwedding) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Osterwedding erzielen (21.). Die Osterweddinger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TSG Grün-Weiß Möser I

Osterweddinger SV: Helmholz – Herrmanns, Koch, Iser, Dziobek, Barkowski, Müller (78. Hübler), Magel (54. Falkenberg), Nakoinz, Reuter (75. Loof), Schulze

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Pilz, Thiele (59. Nord), Jentzsch, Sachs, Moratschke (64. Eurich), Rölke (78. Kloska), Karbe, Kloska, Rieche, Rick

Tore: 0:1 Tim Thiele (2.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (21.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Danilo Köhler, Luca Joel Uelsekopf; Zuschauer: 118