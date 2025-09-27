Ein 2:2 (1:2)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Osterweddinger SV und Eilslebener SV am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Sülzetal/MTU. Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich der Osterweddinger SV und der Eilslebener SV am Samstag 2:2 (1:2) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Hossein Emir Alizadeh (Burg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (24., 24.). Christian Falk (Eilslebener SV) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 38, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Falk den Ball ins Netz (42.).

42. Minute: Osterweddinger SV mit 0:2 im Rückstand

Osterwedding lag 0:2 zurück. In Minute 45.+1 jedoch wendete sich das Blatt: Tom Robin Koch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Mathias Loof ersetzte Erik-Niklas Reuter und Yven Chris Gebhardt kam rein für Rico Müller. Auf der Gastseite sprangen Laurin Matthies für Marcus-Antonio Bach und Christian Jakobs für Carlo Bernd Köhler ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der Osterweddinger SV kassierte noch einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Yven Chris Gebhardt (Osterwedding) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Osterwedding erlangen (83.). In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – Eilslebener SV

Osterweddinger SV: Steinwerth – Hübler (79. Klaus), Barkowski, Schulze, Müller (65. Gebhardt), Dziobek, Falkenberg, Koch, Nakoinz, Reuter (46. Loof), Iser

Eilslebener SV: Bergeest – Sacher (79. Hasse), Hampel, Haus, Bach (65. Matthies), Derda, Badeleben (72. Stolte), Falk, Reber, Köhler (65. Jakobs), Wittek (90. Bockwoldt)

Tore: 0:1 Christian Falk (38.), 0:2 Christian Falk (42.), 1:2 Tom Robin Koch (45.+1), 2:2 Yven Chris Gebhardt (83.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 78