Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Gastgeber Osterweddinger SV gegen den Eilslebener SV ein 2:2 (1:2)-Unentschieden.

Sülzetal/MTU. Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich der Osterweddinger SV und der Eilslebener SV am Samstag 2:2 (1:2) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Hossein Emir Alizadeh (Burg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (24., 24.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Fabian Dilge vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Christian Falk das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (38.). Die Eilslebener legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Falk der Torschütze (42.).

Osterweddinger SV hinkt 0:2 hinterher – 42. Minute

Osterwedding lag 0:2 zurück. In Minute 45.+1 jedoch wendete sich das Blatt: Tom Robin Koch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Mathias Loof wurde für Erik-Niklas Reuter eingesetzt und Yven Chris Gebhardt für Rico Müller. Auf der Gastseite verließen Marcus-Antonio Bach für Laurin Matthies und Carlo Bernd Köhler für Christian Jakobs den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Osterweddinger SV musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Yven Chris Gebhardt (Osterwedding) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Osterwedding erzielen (83.). In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – Eilslebener SV

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nakoinz, Hübler (79. Klaus), Schulze, Koch, Falkenberg, Reuter (46. Loof), Iser, Müller (65. Gebhardt), Barkowski, Dziobek

Eilslebener SV: Bergeest – Haus, Bach (65. Matthies), Falk, Reber, Derda, Köhler (65. Jakobs), Hampel, Badeleben (72. Stolte), Sacher (79. Hasse), Wittek (90. Bockwoldt)

Tore: 0:1 Christian Falk (38.), 0:2 Christian Falk (42.), 1:2 Tom Robin Koch (45.+1), 2:2 Yven Chris Gebhardt (83.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 78