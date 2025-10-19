Für den Gastgeber MSC Preussen endete das Duell mit dem SV Eintracht Gommern am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 3:3 (1:0)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Der MSC Preussen und der SV Eintracht Gommern haben sich am Sonntag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 3:3 (1:0).

Shahin Farho traf für den MSC Preussen in Spielminute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Magdeburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Maximilian Rose der Torschütze (66.).

Minute 66 MSC Preussen gleichauf mit SV Eintracht Gommern – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Tom Sindermann/Gommern (75.), gefolgt von Maximilian Rose (SV Eintracht Gommern) in Minute 80 und Azad Kidw (MSC Preussen) in Minute 85. Spielstand 3:2 für den SV Eintracht Gommern.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Nur fünf Spielminuten später konnte Ihab El Zayat (Preussen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Preussen erreichen (90.). In Spielminute 94 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Eintracht Gommern

MSC Preussen: Ademovic – Preuss, Al Mori (63. Kompaniiets), Hussen Gahdo, Farho (76. Kidw), Jahjah, Al Mounif, El Zayat, Dervishaj, Tischer, Rezai (63. Volkmer)

SV Eintracht Gommern: Bellach – Schellbach, Thiem, Hübener, Rose, Napiontek, Hoppe, Schmidt, Sindermann, Werban, Randel

Tore: 1:0 Shahin Farho (19.), 1:1 Maximilian Rose (66.), 1:2 Tom Sindermann (75.), 1:3 Maximilian Rose (80.), 2:3 Azad Kidw (85.), 3:3 Ihab El Zayat (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Leonard Grebe, Paul van der Velde; Zuschauer: 48