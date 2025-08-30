Für den Gastgeber Eilslebener SV endete das Spiel gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Eilsleben/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem Eilslebener SV und dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit einem Remis.

Patrick Oeding (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Minute 79 Eilslebener SV gleichauf mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Dustin Duckstein ersetzte Carlo Bernd Köhler und Niklas Ruprecht kam rein für Tom Roloff. Auf der Gastseite sprangen Niklas Heinemann für Jonas Klawunn und Pierre Lucas Wald für Felix Reuper ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Laurin Matthies, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Eilslebener zu erlangen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der Eilslebener SV rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Eilslebener SV: Schmidtke – Reber, Haus, Sacher (58. Matthies), Jakobs (71. Weber), Roloff (58. Ruprecht), Falk, Hampel, Köhler (58. Duckstein), Pruhs, Sengewald

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz (33. Schneider) – Schulz, Oeding, Theile, Klawunn (67. Heinemann), Hildebrandt, Simon, Iyamu, Alali Alhamad, Fischer, Reuper (74. Wald)

Tore: 0:1 Patrick Oeding (37.), 1:1 Laurin Matthies (79.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Fabrice Franz; Zuschauer: 138