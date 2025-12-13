Für den Gastgeber Eilslebener SV endete das Spiel gegen den SV Eintracht Gommern am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 3:3 (1:0)-Punkteteilung.

Kräftemessen zwischen Eilslebener SV und SV Eintracht Gommern endet mit Remis 3:3

Eilsleben/MTU. Der Eilslebener SV und der SV Eintracht Gommern haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (1:0).

Nach lediglich 20 Minuten schoss Benjamin Sacher das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Eilslebener konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Florian Thauß der Torschütze (47.).

Eilslebener SV Kopf an Kopf mit SV Eintracht Gommern – 1:1 in Minute 47

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Thauß/Gommern (65.), gefolgt von Pascal Hampel (Eilslebener SV) in Minute 78 und Jerome Luca Gerhardt (Eilslebener SV) in Minute 90.+3. Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Lucas Schmidt den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Gommeraner Team erzielte (90.+5).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Eintracht Gommern

Eilslebener SV: Bergeest – Hampel, Haus, Stotmeister (46. Köhler), Wittek (46. Roloff), Jakobs, Reber, M. Badeleben (82. Weber), Sacher, Hasse (90. Krüger), Stolte (73. Gerhardt)

SV Eintracht Gommern: Bellach – Thauß, Hoppe, Randel, Thiem, Arndt, Werban, Schmidt, Baumbach, Bea, Napiontek

Tore: 1:0 Benjamin Sacher (20.), 1:1 Florian Thauß (47.), 1:2 Florian Thauß (65.), 2:2 Pascal Hampel (78.), 3:2 Jerome Luca Gerhardt (90.+3), 3:3 Lucas Schmidt (90.+5); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marko Roßnick, Mathias Sawatzki; Zuschauer: 72