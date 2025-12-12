Ein 2:2 (1:2)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von BSV 79 Magdeburg und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der BSV 79 Magdeburg und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Freitag 2:2 (1:2) getrennt.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Janis Klinzmann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jan Theile den Ball ins Netz (22.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Theile konnte seinem Team in Minute 44 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der BSV 79 Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Heyse.

In Minute 65 fiel das letzte Tor der Partie. 20 Minuten nach Anpfiff gelang es Philipp Glage, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erlangen (65.). In Spielminute 68 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Ngou, Krüger, Glage, Gröschner, Hartwig (67. Kokert), Klinzmann, Yakhyaev, Heyse, Horn (67. Ellrich), Spiering

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Theile (83. Schneider), Iyamu, Koopmann, Alali Alhamad, Fischer, Hildebrandt, Niemann, Awal, Kutz (78. Zarek), Klawunn

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (10.), 1:1 Jan Theile (22.), 1:2 Jan Theile (44.), 2:2 Philipp Glage (65.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Lutz Schmidt; Zuschauer: 45