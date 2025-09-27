Einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt heimste der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Kleinmühlingen/MTU. Kleinmühlingen/Zens – Magdeburg-Neustadt: Nachdem der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (1:1).

Philipp Christian Kutz (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten in der 43. Minute. Diesmal war Bennet Meinecke der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In der zweiten Halbzeit versuchten die Bördeländer durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Tom Claas Stüber kam rein für Gino Zöbisch und Maurice Ninschkewitz für Lorenz Boese. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Unmittelbar darauf gelang es Maurice Ninschkewitz, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Bördeländer Team den Sieg zu bescheren (48.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Bördeländer haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – T. N. Stüber, Richter, Hertel (82. Thorau), Zöbisch (46. T. C. Stüber), Meinecke (74. Junge), Hamel, Ostwald, Boese (46. Ninschkewitz), Kietzmann (64. Dörner), Günther

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Kutz, Aldinar, Oeding, Niemann, Schmidt, Alali Alhamad, Simon, Wegelin, Schulz, Iyamu (83. Dolke)

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (19.), 1:1 Bennet Meinecke (43.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (48.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 44