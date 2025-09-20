Einen 4:3 (0:3)-Heimerfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen fuhr der Roter Stern Sudenburg am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und der SV 1889 Altenweddingen haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 4:3 (0:3). Stern – Altenweddingen: Nachdem der Roter Stern Sudenburg an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 4:3 (0:3).

Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Sülzetaler legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Jannes Krüger der Torschütze (32.).

Roter Stern Sudenburg liegt 0:2 zurück – Minute 32

Die Sülzetaler bauten ihren Vorsprung erneut aus. Florian Dethlefsen schoss und traf in Minute 39 ein weiteres Mal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sülzetaler den Ball in der 61. Minute unglücklich ins eigene Tor. Stück für Stück zogen die Berliner nach. David Abraham traf in der 64. Minute, gefolgt von Gino-Fabien Gläser (82.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Marvin Pfitzner, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Berliner zu entscheiden (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV 1889 Altenweddingen

Roter Stern Sudenburg: Barth – Gläser (90. Böttcher), Spilgies (46. Unger), Schimmelpfennig (65. Pfitzner), Abraham (90. Moushfiq), Graupner, Hennings, Telge (46. Wildenhof), Riedel, Pakebusch, Felgenhauer

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Winkelmann, Tschepe, Krüger, Harnau (60. Thielecke), Dethlefsen, Rein (53. Mootz), Sedlak (60. Wendland), Deike (22. Selent), Hanft (77. Thielecke), Schwarz

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (31.), 0:2 Jannes Krüger (32.), 0:3 Florian Dethlefsen (39.), 1:3 Philipp Selent (61.), 2:3 David Abraham (64.), 3:3 Gino-Fabien Gläser (82.), 4:3 Marvin Pfitzner (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Tobias Wiebach; Zuschauer: 104