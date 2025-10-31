Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den Eilslebener SV heimste der MSC Preussen am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen MSC Preussen und Eilslebener SV mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 128 Zuschauer waren im Heinrich-Germer-Stadion live dabei.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 19 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Besim Gjoci den Gastgeber in Führung (64.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Eilslebener SV

MSC Preussen: Ademovic – Jahjah, Jibril, Farho, Rezai (68. Hussen Gahdo), Dervishaj, Preuss, Gjoci (80. Kidw), El Zayat, Al Mori (46. Chebli), Tischer

Eilslebener SV: Bergeest – Stolte (65. Weber), Haus, Willms, Reber, Sacher, Derda (6. Bockwoldt), Falk, Jakobs, Hampel (85. Duckstein), Badeleben (65. Köhler)

Tore: 1:0 Besim Gjoci (64.); Zuschauer: 128