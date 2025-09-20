Einen 4:3 (0:3)-Heimsieg gegen den SV 1889 Altenweddingen fuhr der Roter Stern Sudenburg am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und der SV 1889 Altenweddingen haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 4:3 (0:3). Stern – Altenweddingen: Nachdem der Roter Stern Sudenburg an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 4:3 (0:3).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Florian Dethlefsen das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Sülzetaler legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Jannes Krüger der Torschütze (32.).

Roter Stern Sudenburg gerät 0:2 ins Hintertreffen – 32. Minute

Dann konnte Altenweddingen einen weiteren Erfolg verbuchen. Florian Dethlefsen traf in der 39. Spielminute noch einmal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sülzetaler den Ball in der 61. Minute unglücklich ins eigene Tor. Stück für Stück zogen die Berliner nach. David Abraham versenkte den Ball in der 64. Spielminute, gefolgt von Gino-Fabien Gläser (82.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der Roter Stern Sudenburg noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Marvin Pfitzner (Stern) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Berliner Elf erzielen (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV 1889 Altenweddingen

Roter Stern Sudenburg: Barth – Abraham (90. Moushfiq), Pakebusch, Telge (46. Wildenhof), Felgenhauer, Riedel, Schimmelpfennig (65. Pfitzner), Graupner, Gläser (90. Böttcher), Hennings, Spilgies (46. Unger)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Deike (22. Selent), Schwarz, Sedlak (60. Wendland), Rein (53. Mootz), Hanft (77. Thielecke), Krüger, Winkelmann, Harnau (60. Thielecke), Tschepe, Dethlefsen

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (31.), 0:2 Jannes Krüger (32.), 0:3 Florian Dethlefsen (39.), 1:3 Philipp Selent (61.), 2:3 David Abraham (64.), 3:3 Gino-Fabien Gläser (82.), 4:3 Marvin Pfitzner (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Tobias Wiebach; Zuschauer: 104