Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen die SV Union Heyrothsberge heimste der Osterweddinger SV am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Sülzetal/MTU. Die 62 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger besiegten die Gäste aus Heyrothsberge mit 2:1 (1:0) knapp.

Es waren bereits 24 Minuten des Spiels vergangen, als Mathias Loof für Osterwedding traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Osterweddinger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Philipp Nakoinz der Torschütze (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Osterweddinger SV führt in Minute 62 mit 2:0

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Yven Chris Gebhardt wurde für Bastian Falkenberg eingesetzt und Manuel Hübler für Rico Müller. Auf der Gastseite verließen Alexander Vasükov für Daniel Gropius und Johannes Wöhler für Jean-Luca Sensenschmidt den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende des Duells sollte es der SV Union Heyrothsberge doch noch gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Jakob Theodor Hrachowitz den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Heyrothsberge erlangte (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich die SV Union Heyrothsberge noch eine Gelbe Karte ein. Der Osterweddinger SV sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Union Heyrothsberge

Osterweddinger SV: Steinwerth – Loof, Embach, Falkenberg (73. Gebhardt), Magel, Nakoinz (90. Vatterrott), Koch, Müller (82. Hübler), Nölle (88. Dziobek), Klaus, Schulze

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Möser, Marth, Wöhler (78. Sensenschmidt), Voelckel, Vogel, Fritz, Schlüter, Schulze (81. Hrachowitz), Vasükov (68. Gropius), Taube

Tore: 1:0 Mathias Loof (24.), 2:0 Philipp Nakoinz (62.), 2:1 Jakob Theodor Hrachowitz (90.+2); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Meike Scholze, Sven Förster; Zuschauer: 62