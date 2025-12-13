Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem Osterweddinger SV ein 2:1 (2:1)-Heimsieg über den SV Groß Santersleben I.

Sülzetal/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Osterweddingen eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Osterweddinger gewannen gerade so mit 2:1 (2:1) gegen die Kontrahenten aus Groß Santersleben.

Es waren schon 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Yven Chris Gebhardt für Osterwedding traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Tom Robin Koch (29.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Yohanes Tafere (Groß Santersleben) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Groß Santersleben erzielen (42.).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Groß Santersleben I

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nölle, Schulze, Krull (73. Reuter), Barkowski, Koch, Magel, Nakoinz, Falkenberg (15. Müller), Klaus, Gebhardt

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Otto, Fateh, Kitanoski, Madaus, Hahn, Alicke (46. Eftindjioski), Dressel, Tafere, Lange, Al Houri

Tore: 1:0 Yven Chris Gebhardt (25.), 2:0 Tom Robin Koch (29.), 2:1 Yohanes Tafere (42.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Sven Wiederhold; Zuschauer: 49