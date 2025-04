Am 22. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem FC Zukunft Magdeburg ein 3:2 (2:2)-Heimsieg über den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Nach haben sich der FC Zukunft Magdeburg und der SV 1889 Altenweddingen am Samstag 3:2 (2:2) getrennt. Magdeburg – Altenweddingen: Nachdem der FC Zukunft Magdeburg an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 3:2 (2:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Nino Krause für Altenweddingen traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lennard Thielecke den Ball ins Netz.

Minute 28: FC Zukunft Magdeburg mit 0:2 im Rückstand

Magdeburg war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 23 schoss und traf (42.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten drei Minuten legte das Team von Sven Hoffmeister nach und netzte ein weiteres Mal ein (45). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 22

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Marcel Renning (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (82.). In Spielminute 92 handelte sich der FC Zukunft Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger haben sich somit Platz 14 gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Zukunft Magdeburg – SV 1889 Altenweddingen

FC Zukunft Magdeburg: Gummert – J. Weid (31. Bengsch), Weidemann, Tolle (90. Kiel), Renning, Weigmann, Srech, Mishchuk, Schaar, Rosa (73. Probst), Tiepke

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Schwarz, Rein (60. Wendland), Thielecke, Nord, Selent, Krause, Sedlak, Zywotek, Deike, Harnau

Tore: 0:1 Nino Krause (6.), 0:2 Lennard Thielecke (28.), 1:2 Philipp Weigmann (42.), 2:2 Tim Weidemann (45.), 3:2 Marcel Renning (82.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Fabrice Franz; Zuschauer: 63