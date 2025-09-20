Einen 5:4 (2:2)-Heimsieg gegen den Osterweddinger SV heimste der BSV 79 Magdeburg am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Der BSV 79 Magdeburg und der Osterweddinger SV haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 5:4 (2:2).

Philipp Glage traf für den BSV 79 Magdeburg in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Robin Koch den Ball ins Netz (18.).

BSV 79 Magdeburg Kopf an Kopf mit Osterweddinger SV – 1:1 in Minute 18

1:1. Die Magdeburger konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Philipp Glage traf in der 20. Minute noch einmal. Die Osterweddinger blieben ihnen auf den Fersen. Mathias Loof versenkte den Ball in Minute 38. Unentschieden. Die Magdeburger konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Torben Hartwig schoss und traf in Spielminute 46. Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mit einem Doppelpack von Koch zog der Osterweddinger SV an den Gegnern vorbei. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Hartwig versenkte den Ball in Minute 87 zum zweiten Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Alain Zidane Nsangou, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Magdeburger zu entscheiden (89.). Der BSV 79 Magdeburg hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Gröschner, Ellrich (76. Heyse), Nsangou, Hartwig, Kasper, Bansemer, Glage, Yakhyaev (71. Hennig), Klinzmann (90. Youdom Takaw), Kokert (71. Nsien)

Osterweddinger SV: Kiese – Nakoinz, Loof (55. Reuter), Iser, Barkowski, Schulze, Koch, Falkenberg, Embach (63. Magel), Nölle, Müller (79. Gebhardt)

Tore: 1:0 Philipp Glage (12.), 1:1 Tom Robin Koch (18.), 2:1 Philipp Glage (20.), 2:2 Mathias Loof (38.), 3:2 Torben Hartwig (46.), 3:3 Tom Robin Koch (57.), 3:4 Tom Robin Koch (75.), 4:4 Torben Hartwig (87.), 5:4 Alain Zidane Nsangou (89.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Julia Kopecki; Zuschauer: 43