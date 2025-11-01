Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den SV Groß Santersleben I fuhr der BSV 79 Magdeburg am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Die 19 Besucher auf dem Sportplatz Büchnerstraße haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten die Gäste aus Groß Santersleben mit 2:1 (2:0) knapp.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Andreas Heyse vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Fynn Kokert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (38.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Alain Zidane Nsangou (41.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

BSV 79 Magdeburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – 41. Minute

Einen Dämpfer mussten die Magdeburger noch verkraften. In Minute 54 lenkte Kokert den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SV Groß Santersleben I

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Glage, Ngou, Ellrich (73. Nsien), Gröschner, Nsangou, Klinzmann, Hartwig, Heyse, Kokert, Youdom Takaw (89. Hilgendorf)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere, Adjioski, Madaus, Al Houri (84. Fateh), Banas (64. Lange), Otto, Madaus, Ilijoski, Qorbani, (77. Hahn)

Tore: 1:0 Fynn Kokert (38.), 2:0 Alain Zidane Nsangou (41.), 2:1 Fynn Kokert (54.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Manuel Stein; Zuschauer: 19