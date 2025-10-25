Für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt endete der 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 2:3 (1:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Jens Strübing vor: In der 42. Spielminute schoss Tim Rieche mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Vinzent Rasche (45.) erzielt wurde.

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die TSG Grün-Weiß Möser I musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Felix Reuper/Magdeburg-Neustadt (74.), gefolgt von Robin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) in Minute 79. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Willi Küllmey den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Möser sicherte (80.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – TSG Grün-Weiß Möser I

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Simon, Fischer, Reuper, Rohde (58. Hildebrandt), Iyamu, Kutz, Alali Alhamad, Rasche, Schulz, Oeding

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Sachs, Pilz, Rieche (59. Nord), Kloska, Rick, Moratschke, Jentzsch, Küllmey, Thiele (77. Henning), Eickhoff

Tore: 0:1 Tim Rieche (42.), 1:1 Vinzent Rasche (45.), 2:1 Felix Reuper (74.), 2:2 Robin Kloska (79.), 2:3 Willi Küllmey (80.); Zuschauer: 54