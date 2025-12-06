Mit einer Niederlage für den SV Groß Santersleben I endete der 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SSV Samswegen 1884 mit 0:1 (0:1).

Groß Santersleben/MTU. Auf dem Sportplatz- Platz 2 haben 33 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SV Groß Santersleben I und dem SSV Samswegen 1884 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten brachte Spieler Nummer 21 die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Der SV Groß Santersleben I rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SSV Samswegen 1884

SV Groß Santersleben I: Deumeland – C. Madaus (46. Banas), Qorbani, Delleh, C. Madaus, Adjioski, Otto, Tafere, Hahn, Lange, Al Houri (46. Dressel)

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Ronge, Herbst (81. Mazlomi), Ermisch, Gamroth, Engler (90. Wagner), Nagel, Bartsch, Sonnabend (70. Stettin), Resch

Tore: 0:1 (29.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 33