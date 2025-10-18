Eine Niederlage für den Magdeburger SV Börde besiegelte den 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den TSV Niederndodeleben mit 2:3 (2:2).

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der TSV Niederndodeleben haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:3 (2:2).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Jan Frank das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Leon-Pascal Johne den Ball ins Netz (8.).

Tor Nummer drei schoss Benny Pascal Blümel für Magdeburg (26.). Die Partie blieb spannend. Milan Henrik Bittner (Niederndodeleben) traf in Minute 38. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Das letzte Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Halbzeitpause, als Bjarne Arthur Biermanski den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Niederndodeleben sicherte (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Magdeburger SV Börde wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 77 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom TSV Niederndodeleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – TSV Niederndodeleben

Magdeburger SV Börde: König – Johne (78. Köhler), Fritsch (78. Rebone), Gallert, Brussig, Blümel, Wesemeier, Berlin, Horstkötter (57. Beyer), Liedtke, Schuster (68. Müller)

TSV Niederndodeleben: Willner – Biermanski (83. Komorous), Bergmann (60. Müller), Ahlemann, Bittner, Dreiling, Nötzold, Jebsen, Gottschalk (90. Neumann), Frank, Mai (46. Felgentreff)

Tore: 0:1 Jan Frank (6.), 1:1 Leon-Pascal Johne (8.), 2:1 Benny Pascal Blümel (26.), 2:2 Milan Henrik Bittner (38.), 2:3 Bjarne Arthur Biermanski (67.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Torsten Meiners, Justin Jorrens; Zuschauer: 50