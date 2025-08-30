Kein Punktgewinn für Magdeburger SV Börde: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 1:2 (1:2) einen Misserfolg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg einstecken.

Benny Pascal Blümel (Magdeburger SV Börde) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger konterten in der 29. Spielminute. Diesmal war Kai Rathsack der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Der Ausgang der Partie ist schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Daniel Stridde den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für den SV Seilerwiesen Magdeburg sicherte (42.). Der Magdeburger SV Börde sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Seilerwiesen Magdeburg

Magdeburger SV Börde: Markowski – Horstkötter (61. Fritsch), Boeke (83. Köhler), Blümel, Gallert (74. Lange), T. Wolff, Johne (59. Wesemeier), Rhode, M. Wolff, Müller, Berlin

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Rittmeister, Kühn, Rathsack, Meyer (46. Buschmann), Skorsetz, Theele, Stridde, Grzenda, Gropius (74. Lentz), Zoll (81. Lücke)

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (1.), 1:1 Kai Rathsack (29.), 1:2 Daniel Stridde (42.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Ralf Wondratschek, Torsten Meiners; Zuschauer: 47