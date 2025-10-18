Mit einer Niederlage für den Magdeburger SV Börde endete der 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den TSV Niederndodeleben mit 2:3 (2:2).

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Magdeburger SV Börde und der TSV Niederndodeleben ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (2:2).

Gleich nach dem Anstoß schoss Jan Frank das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (6.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Leon-Pascal Johne den Ball ins Netz (8.).

Tor Nummer drei schoss Benny Pascal Blümel für Magdeburg (26.). Es blieb spannend. Milan Henrik Bittner (Niederndodeleben) traf in Minute 38. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Das letzte Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Halbzeitpause, als Bjarne Arthur Biermanski den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Niederndodeleben sicherte (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Magdeburger SV Börde wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 77 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom TSV Niederndodeleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – TSV Niederndodeleben

Magdeburger SV Börde: König – Liedtke, Berlin, Horstkötter (57. Beyer), Gallert, Schuster (68. Müller), Johne (78. Köhler), Wesemeier, Blümel, Brussig, Fritsch (78. Rebone)

TSV Niederndodeleben: Willner – Mai (46. Felgentreff), Biermanski (83. Komorous), Gottschalk (90. Neumann), Bergmann (60. Müller), Bittner, Jebsen, Dreiling, Frank, Ahlemann, Nötzold

Tore: 0:1 Jan Frank (6.), 1:1 Leon-Pascal Johne (8.), 2:1 Benny Pascal Blümel (26.), 2:2 Milan Henrik Bittner (38.), 2:3 Bjarne Arthur Biermanski (67.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Torsten Meiners, Justin Jorrens; Zuschauer: 50