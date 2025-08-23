Für den BSV 79 Magdeburg endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Eilslebener SV mit 4:5 (1:2).

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der BSV 79 Magdeburg und der Eilslebener SV ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:5 (1:2).

Marcus-Antonio Bach (Eilslebener SV) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Bach (30.) erzielt wurde.

BSV 79 Magdeburg liegt 0:2 zurück – 30. Minute

Dann kamen die abgeschlagenen Magdeburger zum Zug: Philipp Glage traf in der 40. Spielminute. Der Eilslebener SV ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Pascal Hampel versenkte den Ball in der 53. Minute. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Philipp Glage schoss und traf in der 70. Spielminute, gefolgt von Tim Bansemer und Torben Hartwig (74., 86.). Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Julian Wittek schoss und traf in der 92. Minute. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV 79 Magdeburg steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Schon zwei Minuten darauf konnte Christian Falk (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Eilslebener Mannschaft erzielen (90.+4). Die Magdeburger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Eilslebener SV

BSV 79 Magdeburg: Papajewski – Hartley (58. Bansemer), Yakhyaev (88. Youdom Takaw), Gröschner, Ellrich (71. Hartwig), Mittag, Klinzmann, Horn, Glage, Ngou, Nsangou

Eilslebener SV: Bergeest – Jakobs (80. Köhler), Stolte (80. Ruprecht), Falk, Reber, Haus, Bockwoldt (88. Weber), Bach, Hampel, Duckstein (71. Badeleben), Wittek

Tore: 0:1 Marcus-Antonio Bach (20.), 0:2 Marcus-Antonio Bach (30.), 1:2 Philipp Glage (40.), 1:3 Pascal Hampel (53.), 2:3 Philipp Glage (70.), 3:3 Tim Bansemer (74.), 4:3 Torben Hartwig (86.), 4:4 Julian Wittek (90.+2), 4:5 Christian Falk (90.+4); Zuschauer: 41