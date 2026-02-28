Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Samstag nicht, als er sich vor 58 Fans mit 2:4 (1:3) gegen den Eilslebener SV geschlagen geben musste.

Robert Niebuhr traf für den Eilslebener SV in Minute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Niebuhr (19.) erzielt wurde.

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte einmal Gelb. Tor Nummer drei schoss Philipp Christian Kutz für Magdeburg-Neustadt (26.). Die Partie blieb spannend. Marlon Badeleben (Eilsleben) traf in Minute 40. Mats-Arne Koopmann traf für Magdeburg-Neustadt (66). Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Carlo Bernd Köhler den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 erweiterte (75.). Damit war der Erfolg der Eilslebener gesichert. Die Gegner vom TuS 1860 Magdeburg-Neustadt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Eilslebener SV

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Simon (46. Zarek), Schulz, Wald (76. Ladewig), Richard, Niemann, Alali Alhamad, Aldinar (81. Hejhemo), Kutz, Koopmann, Oeding

Eilslebener SV: Schmidtke – Haus (54. Ruprecht), Bach, Hampel (85. Roloff), Wittek, Badeleben, Bockwoldt, Matthies (64. Köhler), Niebuhr, Hasse (73. Falk), Jakobs (82. Weber)

Tore: 0:1 Robert Niebuhr (16.), 0:2 Robert Niebuhr (19.), 1:2 Philipp Christian Kutz (26.), 1:3 Marlon Badeleben (40.), 2:3 Mats-Arne Koopmann (66.), 2:4 Carlo Bernd Köhler (75.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Willi Böhme, Oskar Müller; Zuschauer: 58