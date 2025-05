Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem SV Groß Santersleben I am Samstag nicht, als er sich vor 10 Zuschauern mit 1:3 (1:0) gegen den BSV 79 Magdeburg geschlagen geben musste.

Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Groß Santersleben eine Niederlage gegen den BSV 79 Magdeburg schlucken. 1:3 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Steven Hahn traf für den SV Groß Santersleben I in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der BSV 79 Magdeburg musste einmal Gelb hinnehmen (45.). Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Philipp Glage den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Groß Santersleben I gegen BSV 79 Magdeburg – Minute 47

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der BSV 79 Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein. Unentschieden. Magdeburgs Tim Krüger konnte seinem Team in Minute 56 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 27

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I steckte jetzt einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Krüger, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 auszubauen (75.).

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – BSV 79 Magdeburg

SV Groß Santersleben I: Dressel – Kutz, Ilijoski (80. Alicke), Adjioski (85. Dolcke), Weber (73. Eftindjioski), Hahn, C. Madaus, C. Madaus, Kleinau (46. Lange), Banas, Otto

BSV 79 Magdeburg: Papajewski – Glage, Herbst (75. Hartley), Nsangou, Spiering, Krüger (85. Baumann), Ngou (45. Kasper), Dreiling, Wolde, Hartwig, Bansemer

Tore: 1:0 Steven Hahn (13.), 1:1 Philipp Glage (47.), 1:2 Tim Krüger (56.), 1:3 Tim Krüger (75.); Schiedsrichter: Markus Mende (Elbingerode); Assistenten: Jan Schwikowski, Wolfgang Rogulla; Zuschauer: 10