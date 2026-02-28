Fußball-Landesklasse 2: Am vergangenen Samstag war der SV Eintracht Gommern gegenüber dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Gommern/MTU. Vor 57 Zuschauern hat sich das Team von Florian Sprengler mit 0:3 (0:1) gegen Kleinmühlingen/Zens geschlagen geben müssen.

Felix Günther (TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens musste einmal Gelb hinnehmen (69.). Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler. Das zweite Tor konnten die Bördeländer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Tom Richter den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

SV Eintracht Gommern liegt 0:2 im Rückstand – 82. Minute

Nur drei Spielminuten später konnte Kevin Junge (Kleinmühlingen/Zens) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 3:0 verließen die Bördeländer den Platz als Sieger. In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Eintracht Gommern: Bellach – Napiontek, Thauß (3. Schäfer), Schellbach, Thiem, C. Werban (32. V. Werban), L. Schmidt, Von Saleski (58. Adelheim), Kunitschke, Sindermann, Randel

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Kemp, Pflug, Zöbisch (88. Baartz), Stegemann, Hamel (63. Junge), Kietzmann (78. Seydlitz), Günther, Stüber, Richter, Braunert

Tore: 0:1 Felix Günther (21.), 0:2 Tom Richter (82.), 0:3 Kevin Junge (85.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Tim Polten, Leonard Lindner; Zuschauer: 57