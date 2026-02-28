Fußball-Landesklasse 2: Am vergangenen Samstag war der Roter Stern Sudenburg gegenüber dem SSV Samswegen 1884 machtlos und wurde mit 0:2 (0:0) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Patrick Reich. Der Trainer von Stern musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Samswegen beobachten.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Robby Nagel für Samswegen traf und sechs Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (51.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Roter Stern Sudenburg liegt 0:2 zurück – Minute 80

35 Minuten nach der Pause konnte Spieler Nummer 10 (Samswegen) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 2:0 verließen die Börder den Platz als Sieger. In Spielminute 80 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SSV Samswegen 1884

Roter Stern Sudenburg: Jentsch – Riedel, Schimmelpfennig (74. Felgenhauer), Pfitzner (70. Alkhalaf), Böttcher, Gläser, Unger (46. Spilgies), Pakebusch, Abraham, Lüthgarth (46. Moushfiq), Hennings

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Sonnabend (46. Feyer), Engler (46. Herbst), Bartsch, Lehmann, Ronge, Nagel (72. Resch), Ermisch, Wagner, Gamroth (85. Jahns)

Tore: 0:1 Robby Nagel (51.), 0:2 (80.); Zuschauer: 64