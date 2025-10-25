Fußball-Landesklasse 2: In der Partie am Samstag war der BSV 79 Magdeburg gegenüber dem MSC Preussen machtlos und wurde 2:5 (1:1) besiegt.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der BSV 79 Magdeburg und der MSC Preussen ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (1:1).

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Illia Kompaniiets für Preussen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Magdeburger konterten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor der Partie. Diesmal war Philipp Glage der Torschütze.

1:1 im Duell zwischen BSV 79 Magdeburg und MSC Preussen – 46. Minute

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Hossein Rezai/Preussen (67.), gefolgt von Illia Kompaniiets (MSC Preussen) in Minute 68, 80 und Alain Zidane Nsangou (BSV 79 Magdeburg) in Minute 86. Spielstand 4:2 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Bereits eine Spielminute später konnte Azad Kidw (Preussen) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 5:2 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – MSC Preussen

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Kokert (66. Baumann), Krüger (77. Youdom Takaw), Glage, Spiering (56. Hilgendorf), Gröschner, Ellrich (77. Heyse), Wolde, Ngou, Bansemer, Nsangou

MSC Preussen: Ademovic – Jahjah, Dervishaj, Hussen Gahdo (63. Rezai), Preuss, Heinrich (63. Tischer), Al Mori (75. Kidw), Farho, El Zayat, Al Mounif, Kompaniiets (84. Chebli)

Tore: 0:1 Illia Kompaniiets (25.), 1:1 Philipp Glage (45.+1), 1:2 Hossein Rezai (67.), 1:3 Illia Kompaniiets (68.), 1:4 Illia Kompaniiets (80.), 2:4 Alain Zidane Nsangou (86.), 2:5 Azad Kidw (87.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Zörner, Maximilian Port; Zuschauer: 24