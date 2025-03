Fußball-Landesklasse 2: An diesem Wochenende hat die SG Blau-Weiß Niegripp auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den Burger BC 08 unterlag das Team von Jürgen Wust mit 1:5 (0:1).

Burg/MTU. Auf dem Sportplatz Niegripp wurden die Fans der SG Blau-Weiß Niegripp am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Hendrik Niegengerd durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (0:1).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Tim Kolzenburg am Ende der ersten Halbzeit, als Hendrik Schäfer für Burg traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 40 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor : Diesmal setzte Xaver Parpart den Ball ins Netz.

46. Minute: SG Blau-Weiß Niegripp 0:2 im Hintertreffen

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Robin Wehrmann traf in Minute 69 und Adam Jan Grisgraber zweimal in Minute 75 und 82. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 19

Bereits fünf Spielminuten später konnte Arturs Beinarovics (Niegripp) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Niegripp erzielen (87.). In Spielminute 89 handelte sich die SG Blau-Weiß Niegripp noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Niegripp – Burger BC 08

SG Blau-Weiß Niegripp: Niegengerd – Armbruster, Schuh (46. Blum), Beinarovics, T. Endert (79. N. Endert), Hennig, Eschner, Provenzano (70. Enke), Sandmann, Heisinger (79. Kruse), Peseke

Burger BC 08: Micksch – Wehrmann, Parpart (72. Rusche), Gase (72. Lichtenberg), Bartel (65. Baas), Saage, Schäfer (79. Ulrich), Grisgraber, Zimmer (79. Kersten), Engel, Thiede

Tore: 0:1 Hendrik Schäfer (40.), 0:2 Xaver Parpart (46.), 0:3 Robin Wehrmann (69.), 0:4 Adam Jan Grisgraber (75.), 0:5 Adam Jan Grisgraber (82.), 1:5 Arturs Beinarovics (87.); Schiedsrichter: Marvin Marmulla (Magdeburg); Assistenten: Franz Joseph Neumann, Fynn Stahnke; Zuschauer: 200