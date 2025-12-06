Klar unterlegen zeigte sich der MSC Preussen im Spiel gegen den Osterweddinger SV vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 2. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Preussen und Osterwedding ist mit einer deutlichen 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Es waren schon 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Tom Robin Koch für Osterwedding traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Yven Chris Gebhardt den Ball ins Netz (26.).

MSC Preussen sieht sich 0:2 im Rückstand – 26. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Koch traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 78. Spielstand 4:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Unmittelbar darauf gelang es Koch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 zu erweitern (83.). In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Osterweddinger SV

MSC Preussen: Kagelmann – Rezai, Kompaniiets, Farho (72. Kidw), Norenko (67. Volkmer), Jibril, Kulinich, El Zayat (53. Tischer), Dervishaj, Preuss, Jahjah

Osterweddinger SV: Steinwerth – Koch (84. Suchanek), Nölle (82. Dziobek), Barkowski, Falkenberg, Loof (79. Reuter), Gebhardt (67. Magel), Embach, Nakoinz (84. Frimel), Klaus, Schulze

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (24.), 0:2 Yven Chris Gebhardt (26.), 0:3 Tom Robin Koch (45.), 0:4 Tom Robin Koch (78.), 0:5 Tom Robin Koch (83.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Toni Wollmann; Zuschauer: 27